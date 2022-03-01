Rusya'dan, Ukrayna'daki operasyonlara dair yeni görüntüler - Son Dakika
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Rusya'dan, Ukrayna'daki operasyonlara dair yeni görüntüler

01.03.2022 17:21

- Rusya'dan, Ukrayna'daki operasyonlara dair yeni görüntüler Rusya Savunma Bakanlığı, Rus özel kuvvetlerinin Ukrayna'da hava destekli operasyonlarına ait yeni görüntüleri paylaştı.

- Rusya'dan, Ukrayna'daki operasyonlara dair yeni görüntüler

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Rus özel kuvvetlerinin Ukrayna'da hava destekli operasyonlarına ait yeni görüntüleri paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 6'ıncı gününde devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus özel kuvvetlerinin Ukrayna'da hava destekli operasyonlarına ait yeni görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Rusya'nın savaş ve nakliye helikopterleriyle Ukrayna'daki kentlere indirme yaptığı ve Ukrayna topraklarındaki Rusya'ya ait zırhlı araçlar görüldü.

Bakanlık, helikopterlerin hem gece hem de gündüz operasyonlarında aktif rol aldığını açıklarken, Rus askerlerinin yüzlerini ise kimliklerinin belli olmamasına adına gizlendiği görüldü.

Rusya'dan, Ukrayna'daki operasyonlara dair yeni görüntüler
Rusya'dan, Ukrayna'daki operasyonlara dair yeni görüntüler
Rusya'dan, Ukrayna'daki operasyonlara dair yeni görüntüler

YORUMLAR
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Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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