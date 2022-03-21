Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

21.03.2022 14:18
Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov'un, Bayramov ve Mirzoyan ile telefon görüşmelerinde, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde imzalanan anlaşmaların uygulanması konusu ele alındı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması meselesinin de ele alındığı görüşmelerde, Rusya'nın bu konuda destek vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Ayrıca, 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun ilerideki çalışmaları konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika


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