Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştükten sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı aradı. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ve Dağlık Karabağ sorununun ele alındığı, Bayramov sorunun çözümü için ilerleme kaydedilemediğini ifade etti. Görüşmede ayrıca, Azerbaycan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'nde (ŞİÖ) gözlemci statüsüne yükseltilmesi konusunda Rusya'nın desteği vurgulanırken, Dağlık Karabağ konusunda ise somut ifadeler kullanılmadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüşmesinin ardından Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile telefon görüşmesi gerçekeleştirdi. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgeler konular ele alındı" ifadeleri kullanıldı. Tek cümle ile yapılan açıklamada görüşmeye yönelik detaylı bilgi paylaşılmadı.

(Erhan Altıparmak/İHA)