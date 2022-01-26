Lavrov: "Moskova gerekli misilleme tedbirlerini alacaktır" - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, "Moskova gerekli misilleme tedbirlerini alacaktır" dedi.

Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri taslağına ABD ve NATO'dan cevap beklenirken, bugün Rusya parlamentonun alt kanadı Duma'da milletvekillerine seslenen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, batılı ülkelere önemli mesajlar verdi. Kendilerinin sunduğu güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO'dan yazılı cevap beklediklerini söyleyen Lavrov, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 21 Ocak'ta yaptığımız görüşmede Rusya'nın önerisine bu hafta sonuna kadar cevap verecekleri konusunda güvence verdi" dedi. Teklife olumsuz cevap almaları konusunda gerekli misilleme tedbirlerini alacaklarını da söyleyen Lavrov, "Yapıcı bir yanıt olmazsa ve batı saldırgan eylemlerini sürdürürse daha önce Başkan Vladimir Putin'in de defalarca söylediği gibi Moskova gerekli misilleme tedbirlerini alacaktır" dedi.

"DİPLOMASİ KÜLTÜRÜ UNUTULMUŞ"

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği desteği eleştiren Lavrov, "Son zamanlarda diplomasi kültürünü tamamen unutmuş olan ABD ve Avrupalı müttefikleri, ülkemizi kontrol altına almak için çabalarını 2 katına çıkarıyor. Gayri meşru tek taraflı yaptırımların yanı sıra Rusya'ya yönelik askeri ve siyasi baskıyı artırıyorlar. NATO çerçevesinde Kiev rejiminin öldürücü silahlarla donanması ve Rusya Federasyonu'na karşı doğrudan provokasyonlar gerçekleştirmesi için baskı yapılmasına rağmen kendi topraklarımızdaki tatbikatların durdurulmasına yönelik talepler bize karşı alaycı geliyor" ifadelerine yer verdi.

(Erhan Altıparmak/İHA)