Son dakika haberleri! Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: "Dağlık Karabağ'da ateşkes gözlem mekanizması kurulamadı" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: "Dağlık Karabağ'da ateşkes gözlem mekanizması kurulamadı"

15.10.2020 20:28
Son dakika haberleri! Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova:

Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes anlaşması yapıldığını fakat ateşkes gözlem mekanizmasının henüz kurulamadığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes anlaşması yapıldığını fakat ateşkes gözlem mekanizmasının henüz kurulamadığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova haftalık olağan brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın dış politikalarıyla ilgili konulara değinen Zaharova, Dağlık Karabağ hakkında açıklamalarda bulundu. Zaharova, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes ilan edildiğini fakat bir gözlem mekanizmasının oluşturulması konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti. Zaharova, "Asıl mesajımız ordular arasında bir anlaşma yapılması ve ortak bir gözlem mekanizması oluşturulmasıdır. Bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar böyle bir çalışma yapılmadı. Biz bu mekanizmanın oluşturulması için bir an önce adım atılmasını umuyoruz" dedi.

Dağlık Karabağ'ın statüsü için nihai kararın verilmesi gerektiğini savunan Zaharova, "AGİT Minsk Grubu eş başkanları tarafından üzerinde çalışılan ve üzerinde çalışılmaya devam eden öneriler müzakere masasında bekliyor. Dağlık Karabağ'ın nihai statüsünün belirlenmesinden önce güvenilir bir diyalog sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

AB'NİN RUSYA'YA KARŞI YAPTIRIMLARINA ZAHAROVA'DAN TEPKİ

Zaharova, Rus muhalif lider Aleksey Navalny'in zehirlendiği iddiasıyla AB'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasını eleştirerek, "Bu adımlara karşılık vermeden olmaz. Herhangi bir somut kanıt söz konusu değil. Bir kez daha Avrupa Birliği'ni, Uluslararası hukuk normlarına geri dönmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Navalny'in zehirlendiği iddialarına karşı bazı ülkeler etrafında Rusya'ya karşı adımlar atıldığını belirten Zaharova, Almanya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün çalışma kurallarına göre kendileriyle iletişime geçmesi gerektiğini fakat karşılık bulamadıklarını açıkladı.

İRAN İLE VİZE SERBESTİSİ

Rusya ile İran arasında vizesiz grup turist gezilerine ilişkin anlaşma yapılması üzerine Rusya Federal Turizm Ajansı (Rostourism) yetkilileri ve İranlı yetkililer ile istişarelerde bulunduğunu aktaran Zaharova, "İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 2017'de Moskova'da İran vatandaşlarının Rusya'ya vizesiz grup turizmi çerçevesinde gelebilmeleri için anlaşma imzalandı. Bu anlaşma gereği olarak çalışmanın bir an önce tamamlanıp anlaşmanın yürürlüğe girmesini bekliyoruz" dedi.

RUSYA, KUZEY KORE'YE İNSANİ YARDIM GÖNDERİYOR

Kuzey Kore'de geçtiğimiz Ağustos ve Eylül ayları boyunca tayfunlar nedeniyle büyük yıkımlar oluştuğunu hatırlatan Zaharova, "Dost ülke Kuzey Kore'ye insani yardım göndermeye devam ediyoruz. Yakın zamanda ülkeye 50 bin ton buğday sevkiyatını tamamladık. Yardımlarımızın dost Kuzey Kore halkının yaralarının sarılmasına bir nebze fayda sağlayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı. Zaharova, ayrıca ülkesinin Kuzey Kore'ye insani yardım gönderimi konusunda çalışmalarına devam ettiğini ve yeni sevkiyatların hazırlandığını duyurdu.

-İHA-

Son dakika haberleri! Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Dağlık Karabağ'da ateşkes gözlem mekanizması kurulamadı
Son dakika haberleri! Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Dağlık Karabağ'da ateşkes gözlem mekanizması kurulamadı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: 'Dağlık Karabağ'da ateşkes gözlem mekanizması kurulamadı' - Son Dakika


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