Son dakika haberi! Rusya Enerji Bakanı Novak: OPEC anlaşmasına göre petrol üretimi ağustosta artacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Rusya Enerji Bakanı Novak: OPEC anlaşmasına göre petrol üretimi ağustosta artacak

Son dakika haberi: Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) anlaşmasının mevcut kesinti kotalarıyla uzatılmasına yönelik bir karar alınmadığını belirterek, "Mevcut anlaşmaya göre taraf ülkelerin üretimleri 1 Ağustos'tan itibaren artacak.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) anlaşmasının mevcut kesinti kotalarıyla uzatılmasına yönelik bir karar alınmadığını belirterek, "Mevcut anlaşmaya göre taraf ülkelerin üretimleri 1 Ağustos'tan itibaren artacak." dedi.

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Novak, Valday Düşünce Kulübü'nün video konferans yoluyla düzenlediği toplantıda,

OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler arasında devam eden petrol kesintisi anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anlaşma kapsamında yapılan günlük 9,7 milyon varillik kesintinin temmuz sonuna kadar geçerli olduğunu anımsatan Novak, "Anlaşmanın bu kesinti miktarıyla temmuz sonrasına uzatılmasıyla ilgili bir karar alınmadı. Mevcut anlaşmaya göre taraf ülkelerin üretimleri 1 Ağustos'tan itibaren artacak." diye konuştu.

Petrol piyasalarındaki durumu incelemeye devam edeceklerini aktaran Novak, "Duruma ve teknik verilere bakacağız. Sonrasında OPEC Teknik Komitesi anlaşmanın uygulanmasına yönelik bir değerlendirme yapacak ve bunu istişare edeceğiz." dedi.

Konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel petrol piyasalarına etkisini de değerlendiren Novak, şöyle konuştu:

"Herkes küresel enerji yapısının değişeceğini düşünüyor. Hidrokarbon kaynakların küresel enerji tüketimindeki payı 2040'a kadar yüzde 85'ten yüzde 75'e gerileyecek ve yenilenebilir enerji yükselişe geçecek. Benim tahminime göre alternatif enerji kaynaklarının payı 2040'a kadar tahmin edilenden daha da yüksek olacak."


OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, nisan ayında alınan günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz ayının sonuna kadar uzatma kararı almıştı. Söz konusu kesinti ağustostan itibaren günlük 7,7 milyon varil düzeyinde olacak.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kiril Dmitriyev, bir süre önce yaptığı açıklamada, OPEC anlaşmasındaki üst seviye kesintileri bir ay daha uzatmanın "mantıksız" olduğunu söylemişti.

Rusya, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Rusya Enerji Bakanı Novak: OPEC anlaşmasına göre petrol üretimi ağustosta artacak - Son Dakika Ekonomi

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