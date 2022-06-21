Rusya , Ukrayna 'nın Harkov bölgesini vurdu. Harkov Valisi Oleh Synegubov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkov'a düzenlediği bombardımanda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı. Synegubov, 6 sivilin Harkov kenti ve çevresinde, 6 kişinin Harkov'un yaklaşık 40 kilometre güneydoğusundaki Chuhuiv'de, 3 sivilin ise Harkov'un 40 kilometre kuzeybatısındaki Zolochiv'de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Rusya Harkov bölgesini vurdu: en az 15 ölü - Son Dakika

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