Son dakika haberi | Rusya Harkov bölgesini vurdu: en az 15 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Rusya Harkov bölgesini vurdu: en az 15 ölü

21.06.2022 21:52
Son dakika haberi | Rusya Harkov bölgesini vurdu: en az 15 ölü

Bir son dakika haberine göre Harkov Valisi Oleh Synegubov, Rus ordusunun Harkov bölgesine düzenlediği bombardımanda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Harkov Valisi Oleh Synegubov, Rus ordusunun Harkov bölgesine düzenlediği bombardımanda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya, Ukrayna'nın Harkov bölgesini vurdu. Harkov Valisi Oleh Synegubov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkov'a düzenlediği bombardımanda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı. Synegubov, 6 sivilin Harkov kenti ve çevresinde, 6 kişinin Harkov'un yaklaşık 40 kilometre güneydoğusundaki Chuhuiv'de, 3 sivilin ise Harkov'un 40 kilometre kuzeybatısındaki Zolochiv'de hayatını kaybettiğini ifade etti.

(İHA)

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Son dakika haberleri | Rusya Harkov bölgesini vurdu: en az 15 ölü Son dakika haberleri | Rusya Harkov bölgesini vurdu: en az 15 ölü Rusya'ya ait Su-25 tipi savaş uçağı Ukrayna sınırında düştü Rusya'ya ait Su-25 tipi savaş uçağı Ukrayna sınırında düştü
Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Rusya Harkov bölgesini vurdu: en az 15 ölü - Son Dakika

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