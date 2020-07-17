Son dakika haberi... Rusya, İngiltere'nin "Kovid-19 aşısı" ve "seçime müdahale" suçlamasını reddetti - Son Dakika

Son dakika haberi... Rusya, İngiltere'nin "Kovid-19 aşısı" ve "seçime müdahale" suçlamasını reddetti

Son dakika güncel haberi... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İngiltere'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığı ve bu ülkedeki 2019 genel seçimlerine müdahalesi bulunduğuyla ilgili iddiaları yalanladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İngiltere'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığı ve bu ülkedeki 2019 genel seçimlerine müdahalesi bulunduğuyla ilgili iddiaları yalanladı.

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Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere Siber Güvenlik Merkezinin (NCSC) Kovid-19 aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşlara Rus istihbarat servisiyle ilişkili grupların siber saldırı düzenlediği suçlamasını kabul etmediklerini söyledi.

İngiltere'de kimin neye siber saldırı düzenlendiğini bilmediklerini kaydeden Peskov, "Rusya'nın kesinlikle bununla bir ilgisi yok. Biz kendi verilerimiz ve kurumlarımızda benzer siber saldırılar ile karşılaşıyoruz. Kurumlarımız bu saldırıları bertaraf ediyor. Bu yaygın bir sorun ancak bize karşı asılsız suçlamalara kesinlikle katılmıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin ABD ile ticaret anlaşması görüşmelerine ilişkin bilgileri Rus aktörlerin internette yayarak ülkedeki 2019 genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı suçlamasını da reddeden Peskov, "Rusya'nın İngiltere de dahil olmak üzere herhangi bir ülkenin seçimlerine müdahale ettiği iddiasını kabul etmiyoruz. İngiltere'de 2019 seçimleriyle ilgili suçlamaları kategorik olarak reddediyoruz." dedi.

Londra'dan Rusya'ya yönelik suçlamalar

İngiltere Siber Güvenlik Merkezinin (NCSC) yayımladığı, küresel kuruluşlara karşı yürütülen siber saldırılara ilişkin tavsiye belgesinde, Kovid-19 aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşlara karşı Rus istihbarat servisiyle ilişkilendirilen tehdit gruplarınca siber saldırılar düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırıların araştırmaları engellemeye yönelik olmadığı ifade edilen belgede, saldırılarla aşı çalışmalarına ilişkin bilgilerin çalınmak istendiği kaydedilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avam Kamarası'nda gönderdiği yazılı açıklamasında, "Kapsamlı analizlere göre hükümet, Rus aktörlerin, yasa dışı olarak edinilen ve sızdırılan hükümet belgelerini internette yayarak 2019 genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştıklarından neredeyse emin." demişti.

Dmitriy Peskov, İngiltere, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Rusya, İngiltere'nin 'Kovid-19 aşısı' ve 'seçime müdahale' suçlamasını reddetti - Son Dakika
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