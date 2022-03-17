Son dakika haberi | Rusya'nın Çernihiv'deki saldırılarında son 24 saate 53 sivil öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Rusya'nın Çernihiv'deki saldırılarında son 24 saate 53 sivil öldü

17.03.2022 18:20

Bir son dakika haberine göre - Rusya'nın Çernihiv'deki saldırılarında son 24 saate 53 sivil öldü Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği bombardımanda son 24 saatte 53 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

- Rusya'nın Çernihiv'deki saldırılarında son 24 saate 53 sivil öldü

ÇERNİHİV - Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği bombardımanda son 24 saatte 53 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 22 gündür devam ederken, sivil can kayıpları da artıyor. Çernihiv Valisi Viacheslav Chaus, Rus ordusunun Çernihiv'de düzenlediği bombardımana ilişkin yaptığı açıklamada, "Düşman, sistematik topçu ve hava saldırılarına maruz bırakarak şehrin sivil altyapısını yok ediyor. Son 24 saat içinde, Ruslar tarafından öldürülen 53 kişinin cenazesi morga götürüldü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, yıkıcı vuruşlarla misilleme yapıyor. Düşman panikliyor ve kayıplar veriyor" dedi

Kamu hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Chaus, "Devam eden bombardımana rağmen, elektrikçiler ve diğer kamu personeli sürekli çalışarak elektrik, gaz ve su tedarikini yeniden sağlamaya çalışıyor" diye konuştu. Sığınaklarda susuz ve yiyeceksiz kalan herkese ordudan yardım istemelerini tavsiye eden Chaus tahliyelere ilişkin ise "Bu yalnızca bize değil, düşmana da bağlı. İşgalcilerle bir anlaşma sağlanana kadar insanları ölüme göndermeyeceğim" ifadesini kullandı.

Son dakika haberi | Rusya'nın Çernihiv'deki saldırılarında son 24 saate 53 sivil öldü
Son dakika haberi | Rusya'nın Çernihiv'deki saldırılarında son 24 saate 53 sivil öldü
Son dakika haberi | Rusya'nın Çernihiv'deki saldırılarında son 24 saate 53 sivil öldü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Rusya'nın Çernihiv'deki saldırılarında son 24 saate 53 sivil öldü - Son Dakika


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