Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Rusya'nın gerçekleştirdiği füze saldırıları nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.
Verilen hasarların onarılması için çalışmaların yürütüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Şehirlerde ve kasabalarda elektrik kesintileri yaşanabilir." ifadesine yer verildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji alt yapısını ve insanları hedef alarak panik ve kaos oluşturmak istediğini söylemişti.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Rusya'nın füze saldırıları nedeniyle Ukrayna'da elektriklerin kesilebileceği duyuruldu - Son Dakika