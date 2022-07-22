Son dakika haberi! Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü

22.07.2022 19:45

Edinilen son dakika haberine göre - Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü Rus güçlerinin Suriye'nin İdlib şehrine düzenlediği saldırılarda 5'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

- Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü

İDLİB - Rus güçlerinin Suriye'nin İdlib şehrine düzenlediği saldırılarda 5'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Rus güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib'te sivil yerleşimleri hedef aldı. Saldırılarda 5'i çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti, 14 sivil ise yaralandı. Yetkililer, Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağının Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenlediğini duyurarak, enkaz altında kalan sivillerin olduğunu söyledi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü - Son Dakika

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