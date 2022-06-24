Son dakika haberi: Rusya'nın Ryazan bölgesinde nakliye uçağının düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Rusya'nın Ryazan bölgesinde "İl-76" tipi bir nakliye uçağının düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İl-76" tipi uçağın, Ryazan bölgesinde eğitim uçuşu esnasında sert iniş yaptığı belirtildi.
Uçağın kısmen tahrip olduğu aktarılan açıklamada, kazaya motorun arızalanmasının neden olduğu kaydedildi.
Uçakta 10 kişinin bulunduğu belirtilirken ilk belirlemelere göre, kazada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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