Uçağın kısmen tahrip olduğu aktarılan açıklamada, kazaya motorun arızalanmasının neden olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Rusya'nın Ryazan bölgesinde nakliye uçağının düşmesi sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika

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