Son dakika haberi! Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın şehrinde, petrol deposunda yangın çıktı - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna sınırına 150 kilometre uzaklıkta bulunan Bryansk şehrindeki petrol deposunda yangın çıktı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Bryansk şehrinde bulunan petrol deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktığını bildirdi.
Açıklamada, yangın nedeniyle yaralanan olmadığı ve bölgede yaşayanların tahliye edilmeyeceği kaydedildi.
Rus basınına konuşan görgü tanıkları, depoda çeşitli patlamaların duyulduğunu söyledi.
Ukrayna sınırına yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Bryansk'taki petrol deposunda söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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