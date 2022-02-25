Son dakika haberi | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi New York'taki Rus Başkonsolosluğu önünde protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi New York'taki Rus Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

25.02.2022 07:24
Son dakika haberi | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi New York'taki Rus Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Son dakika haberleri... NEW New York'ta yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıları Rus Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

NEW New York'ta yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıları Rus Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

New York şehir merkezinde yaşayan Ukrayna vatandaşları, Manhattan'da bulunan Rusya Federasyonu Başkonsolosluk binasına gelerek ülkelerine yapılan askeri müdahaleye tepki gösterdi.

Rus Başkonsolosluğu önünde Ukrayna bayraklarıyla bekleyen göstericiler, "savaşı durdurun", "Ukrayna'dan elini çek" yazılı pankartlar taşıdı.

Daha erken saatlerde ise Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce New Yorklu ve Ukrayna vatandaşı Putin'in geniş çaplı saldırısını ve Ukrayna'yı işgalini protesto etmişti.

Meydanda mavi-sarı dev Ukrayna bayrağını taşıyan kalabalık "Ukrayna'nın yanında olun" ve "Putin'i şimdi durdurun" sloganları atmıştı.

Göstericiler daha sonra Lexington Bulvarı ve Central Park yakınlarındaki Birleşmiş Milletler Rusya Daimi Temsilciliği önüne yürümüş ve protestolarını bir süre daha devam ettirmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Yeni Zelanda, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı Son dakika haber! Yeni Zelanda, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti giderek artıyor Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti giderek artıyor

Protesto, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi New York'taki Rus Başkonsolosluğu önünde protesto edildi - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Fenerbahçe, Slavia Prag'a mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi!
01:09 Galatasaray'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri netleşti!
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 07:30:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi New York'taki Rus Başkonsolosluğu önünde protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement