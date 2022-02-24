Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi - Yerleşim yerine düşen bomba sonrası 1 kişi hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

Yaralı kadının binadan çıkarılışı

Saldırı sonrası binada çıkan yangın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından bazı şehirlerde bomba sesleri duyulmaya başladı. Chuhuiv kentinde yerleşim yerlerine düşen bomba sebebiyle, caddede büyük bir çukur oluşurken, civardaki binalarda hasar gördü. Saldırı sonrası bir kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Yaralı bir kadın, itfaiyecilerin yardımıyla hasar gören binadan çıkarıldı.