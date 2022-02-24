Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi - Yerleşim yerine düşen bomba sonrası 1 kişi hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi - Yerleşim yerine düşen bomba sonrası 1 kişi hayatını kaybetti (2)

24.02.2022 11:01

Gelen son dakika haberine göre Yaralı kadının binadan çıkarılışı Saldırı sonrası binada çıkan yangın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından bazı şehirlerde bomba sesleri duyulmaya başladı.

Yaralı kadının binadan çıkarılışı

Saldırı sonrası binada çıkan yangın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından bazı şehirlerde bomba sesleri duyulmaya başladı. Chuhuiv kentinde yerleşim yerlerine düşen bomba sebebiyle, caddede büyük bir çukur oluşurken, civardaki binalarda hasar gördü. Saldırı sonrası bir kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Yaralı bir kadın, itfaiyecilerin yardımıyla hasar gören binadan çıkarıldı.

Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi - Yerleşim yerine düşen bomba sonrası 1 kişi hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi - Yerleşim yerine düşen bomba sonrası 1 kişi hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi - Yerleşim yerine düşen bomba sonrası 1 kişi hayatını kaybetti (2)

YORUMLAR
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Saldırı, Ukrayna, Donbas, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi - Yerleşim yerine düşen bomba sonrası 1 kişi hayatını kaybetti (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi - Yerleşim yerine düşen bomba sonrası 1 kişi hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
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