Son dakika haber! Altın 1,720 doları aştı, petrol yükseldi

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni destek paketini açıklamasının etkisiyle, yeniden 1,700 dolar sınırının üzerine yükselen altının ons fiyatı 1,720 doları da aşarken, yatırımcıların, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin toplantısına odaklandığı petrol piyasalarında Brent petrolün varil fiyatı da 64.25 dolara kadar yükseldi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, yaklaşık 2.0 trilyon dolar büyüklüğünde istihdamı desteklemeyi ve geniş kapsamlı bir altyapı planını içeren paketi açıkladı.