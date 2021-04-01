Son dakika haber! Altın 1,720 doları aştı, petrol yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber! Altın 1,720 doları aştı, petrol yükseldi

01.04.2021 16:52
Son dakika haber! Altın 1,720 doları aştı, petrol yükseldi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni destek paketini açıklamasının etkisiyle, yeniden 1,700 dolar sınırının üzerine yükselen altının ons fiyatı 1,720 doları da aşarken, yatırımcıların, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin toplantısına odaklandığı petrol piyasalarında Brent...

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni destek paketini açıklamasının etkisiyle, yeniden 1,700 dolar sınırının üzerine yükselen altının ons fiyatı 1,720 doları da aşarken, yatırımcıların, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin toplantısına odaklandığı petrol piyasalarında Brent  petrolün varil fiyatı da 64.25 dolara kadar yükseldi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, yaklaşık 2.0 trilyon dolar büyüklüğünde istihdamı desteklemeyi ve geniş kapsamlı bir altyapı planını içeren paketi açıkladı.

Beyaz Saray tarafından açıklanan ve altyapı projeleri geliştirecek ve ülkenin ekonomik refahını etkileyecek milyonlarca yeni iş yaratmayı amaçlayan paketin bir parçası olarak "Amerikan İş Planını Çarşamba günü yayınladı.Toplamda bu, 10 yıl boyunca yaklaşık 2.0 trilyon dolar harcamayı öngören plana göre, ABD gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 1.0'i, üretimi, bilimsel araştırmaları ve gayrimenkul geliştirmeyi artırmak için yatırılacak. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, 2021 yılında küresel petrol talebinin günde ortalama 5.5 milyon varil olacağını ve mevcut koşullarda küresel petrol açığının günde ortalama 2.0 milyon varil düzeyinde olduğuna dikkat çekti.OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantısındaki açış konuşmasında, küresel petrol piyasalarının toparlanmakta olduğunu vurgulayan Novak, özellikle Avrupa'da olmak üzere, hala birçok belirsizliğin etkisini sürdürdüğünü vurguladı.Daha önce konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, OPEC ve müttefiklerinin, üretim politikalarına "esnek" bir yaklaşım içinde olmaları gerektiğini söyledi.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.17 artışla 63.81 dolar,Batı Teksas yüzde 1.60 artışla 60.44 dolar,altın yüzde 1.04 artışla 1,725.44 dolar,gümüş yüzde 0.83 artışla 24.61 dolar,bakır yüzde 0.67 artışla 8.809.50 dolar,platin yüzde 1.25 artışla 1,199.26 dolar,paladyum yüzde 0.94 artışla 2,647.13 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 452 liraya, çeyrek altın 744 liraya, Cumhuriyet altını da 3,029 liraya yükseldi.ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 26 Mart'ta biten haftada 0.9 milyon varil düşüşle 501.8 milyon varile geriledi.ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 500,000 varil artarak, günde 6.1 milyon varil düzeyine yükseldi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi de, 700,000 varil artışla günde ortalama 9.3 milyon varile yükseldi.Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 0.6 milyon varil artarak günde ortalama 14 milyon 900 bin varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 83.9 düzeyindeydi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de, ABD genelinde ham petrol stokları 26 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 3 milyon 910 bin varil yükseldi ve aynı haftada, benzin stokları 6 milyon 21,000 varil gerilerken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 2 milyon 595,000 varil yükseldi. ABD'de petrol sondaj kule sayısı, 17 Mart'ta sona eren haftada, önceki haftaya göre 6 adet artışla 324'e yükseldi.Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD doğalgaz sondaj kule sayısı 92'de ve petrol ile gaz karışımı kule sayısı da bir adette sabit kaldı ve böylece toplam sondaj kule sayısı 417 adete yükseldi. Baker Hughes verilerine göre, toplam sondaj kule sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 311 adet azaldı.


Alexander Novak, Petrol, Enerji, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Altın 1,720 doları aştı, petrol yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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