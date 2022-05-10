Son dakika haberi | Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

10.05.2022 22:10

Son dakika haberler... - Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı Rus ordusunun Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentini hedef aldığı saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

- Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

ODESSA - Rus ordusunun Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentini hedef aldığı saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarla başlayan savaş sürüyor. Rus güçlerinin gece saatlerinde Ukrayna'nın Odessa kentine gerçekleştirdiği saldırılarda bir alışveriş merkezi ve bir depoya füze isabet etti. Saldırılar sonucu yangın çıkarken, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Şehir geneline 7 füze atıldığı belirtildi.

Son dakika haberi | Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi | Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi | Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi | Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

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Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Rusya, Odessa'yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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