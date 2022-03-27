Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan depolar yüksek hassasiyetli füzeler ile vuruldu" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan depolar yüksek hassasiyetli füzeler ile vuruldu"

27.03.2022 13:10

- Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan depolar yüksek hassasiyetli füzeler ile vuruldu" Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yakınlarında bulunan ve Ukrayna Ordusu'na yakıt sağlayan depoların yüksek hassasiyetli füzeler ile vurulduğunu açıkladı.

- Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan depolar yüksek hassasiyetli füzeler ile vuruldu"

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yakınlarında bulunan ve Ukrayna Ordusu'na yakıt sağlayan depoların yüksek hassasiyetli füzeler ile vurulduğunu açıkladı.

Rus ordusu son günlerde saldırılarını başkent Kiev ve Lviv kentlerinde yoğunlaştırırken özellikle Lviv'deki saldırılar sırasında bazı petrol rafinerileri ve kritik noktalarda yangınlar çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu tarafından Kiev ve Lviv'deki bazı kritik noktaların stratejik füzeler ile vurulduğunu duyurdu. Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov operasyonlara dair yaptığı açıklamada, "26 Mart'ta Lviv kenti yakınlarında ve Kiev'in batı yakasında, Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan depolar yüksek hassasiyetli füzeler ile vuruldu. Ayrıca yüksek hassasiyetli seyir füzeleri, Lviv kentindeki uçak onarım tesislerini imha etti. Bu tesislerde Ukrayna ordusuna ait Tor ve S-125 uçakları, tank ve elektronik savaş ekipmanları tamiri ve modernizasyonu gerçekleştiriliyordu. Ayrıca, Kiev kentinin 30 kilometre güneybatısındaki Plesetskoye köyüne denizden atılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzeler, S-300 ve Buk uçaksavar füze sistemlerinin füze deposunu imha etti" dedi.

"67 askeri tesis vuruldu"

Ukrayna'nın zayiatından da bahseden Konaşenkov, "Gün boyunca, operasyonel-taktik ve ordu havacılığı, Ukrayna'nın 67 askeri tesisini vurdu. Rus hava savunma sistemleri gece boyunca 18 Ukrayna insansız hava aracını imha etti. Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 289 insansız hava aracı, bin 656 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 169 çok amaçlı roketatar, 684 top ve havan topu ile bin 503 adet özel askeri araç imha edildi" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan depolar yüksek hassasiyetli füzeler ile vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan depolar yüksek hassasiyetli füzeler ile vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan depolar yüksek hassasiyetli füzeler ile vuruldu

YORUMLAR
500
Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı: Seyir füzeleri ile Ukrayna'da askeri yerleri vurduk Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı: Seyir füzeleri ile Ukrayna'da askeri yerleri vurduk Rusya'nın Lviv kentinde füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü Rusya'nın Lviv kentinde füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan depolar yüksek hassasiyetli füzeler ile vuruldu' - Son Dakika


Son Dakika
13:53 Karamollaoğlu, "Erbakan hayatta olsa CHP ile bir araya gelir miydi?" sorusunu yanıtladı!
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
12:39 Mesut Özil ABD'den aldığı teklifi kabul edecek mi?
12:18 Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı ise aramaya devam ediliyor!
12:13 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk eleştirilerine tarihi kararnameyle yanıt verdi!
12:06 Wanda'nın, yıldız futbolcu Icardi'yi güvenlikle aldattığı iddia ediliyor!
11:55 Babacan'ın ev sahipliğinde 6'lı zirve toplanıyor! Masada seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını konuşacaklar
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 14:01:12. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan depolar yüksek hassasiyetli füzeler ile vuruldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement