Son dakika haberi | Rusya: Ukrayna'da Su-24 savaş uçağını düşürdük - Son Dakika
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Son dakika haberi | Rusya: Ukrayna'da Su-24 savaş uçağını düşürdük

28.04.2022 12:46
Son dakika haberi | Rusya: Ukrayna'da Su-24 savaş uçağını düşürdük

Son dakika haberi: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir Su-24 savaş uçağını düşürdüklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir Su-24 savaş uçağını düşürdüklerini bildirdi.

Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Rus hava kuvvetlerinin havadan yüksek hassasiyetli füzelerle gece boyunca askeri birliklerin ve teknik araçların toplandığı 2 alan, 2 füze ve top deposu olmak üzere 4 Ukrayna askeri unsurunu vurduğunu belirten Konaşenkov, hava muharebe taktik birliklerinin de 67 Ukrayna askeri unsurunu yok ettiğini belirtti.

Füze ve topçu birliklerinin 408 yeri ateş altına aldığını kaydeden Konaşenkov, "Rus hava savunma sistemleri ile Luhansk bölgesindeki Nikolayevka yerleşim birimi üzerinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir Su-24 savaş uçağını düşürdü. Veselogorovka, Zatişnoye, Novomihaylovka, Lubimovka ve Harkiv'de 5 insansız hava aracı yok edildi." ifadelerini kullandı.

Rus savunma sistemlerinin Harkiv bölgesindeki İzyum şehrinde Ukrayna ordusunun fırlattığı Toçka-U balistik füzesini havada etkisiz hale getirdiğini aktaran Konaşenkov, füzenin Harkiv'deki sivillere yardım eden Rus sağlık ekiplerinin bulunduğu şehir hastanesini hedef aldığını öne sürdü.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 142 uçak, 111 helikopter, 614 insansız hava aracı, 276 hava savunma füze sistemi, 2 bin 623 tank ve zırhlı araç 299 çok namlulu roketatar, 1146 obüs ve havan topu, 2 bin 431 özel askeri araç imha edildi." şeklinde konuştu.

Herson'un merkezine roket saldırıları

Ukrayna ordusunun gece Herson şehrinin merkezindeki kreş, okul ve kurumların bulunduğu meskun mahallelere Toçka-U balistik füzeleriyle ve çok namlulu roketatarlar ile büyük bir saldırı yaptığını söyleyen Konaşenkov, Rus savunma sistemlerinin gelişigüzel yapılan saldırıları püskürttüğünü bildirdi. Havada 12 roket ve 2 Toçka-U füzesinin vurulduğunu, Toçka-U'nun parçalarının Şevçenko parkına düştüğünü ifade eden Konaşenkov, Herson ve İzyum'daki roket saldırılarının savaş suçu olduğunu savundu.

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Ukrayna, Savaş, Rusya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Rusya: Ukrayna'da Su-24 savaş uçağını düşürdük - Son Dakika


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