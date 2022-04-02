Rusya: "Ukrayna'ya ait 28 askeri tesis vuruldu" - Son Dakika
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Rusya: "Ukrayna'ya ait 28 askeri tesis vuruldu"

02.04.2022 21:18

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Bugün Rus Hava Savunma Kuvvetleri'nin operasyonel-taktik havacılığı, Ukrayna'nın 28 askeri tesisini vurdu" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Bugün Rus Hava Savunma Kuvvetleri'nin operasyonel-taktik havacılığı, Ukrayna'nın 28 askeri tesisini vurdu" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov bugün Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında açıklamalar yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rusya yanlısı Luhansk ayrılıkçılarının Ukrayna ordusunun mevzilerine karşı saldırılar başlattığını ifade ederek, "Ukrayna 57. Motorlu piyade taburu mevzilerine yönelik Luhansk Halk Cumhuriyeti askeri birimleri tarafından karşı saldırılar gerçekleştirildi. 30 kadar milliyetçi ve 5 zırhlı araç imha edildi. Bugün öğleden sonra Lozova ve Pavlohrad tren istasyonları bölgelerinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzeler imha edildi. Ukrayna tarafından, Donbass Bölgesi'ndeki Ukrayna birliklerinin güçlendirilmesi için zırhlı araçlar, mühimmat ve yakıt gönderildi. Poltava bölgesindeki Mirgorod askeri havaalanı devre dışı bırakıldı. Kamufle edilmiş park alanlarında bulunan çok sayıda Ukraynalı savaş helikopteri, bir uçak, yakıt deposu ve hava saldırılarında kullanılan silahların depoları imha edildi" dedi.

Rus ordusunun operasyonları sırasında Ukrayna'ya ait 28 askeri tesisin imha edildiğini belirten Sözcü Konaşenkov, "Bugün Rus Hava Savunma Kuvvetleri'nin operasyonel-taktik havacılığı, Ukrayna'nın 28 askeri tesisini vurdu. Bunlar arasında 2 roket ve topçu silah ve mühimmat deposu, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 23 askeri teçhizat toplama alanı imha edildi. Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 125 uçak ve 88 helikopter, 381 insansız hava aracı, bin 888 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 205 çok namlulu roket sistemi, 793 top ve havan topu, bin 771 adet özel askeri araç imha edildi" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov ayrıca geçtiğimiz Perşembe günü Rus ordusu tarafından Harkov kentine İskender füzeleri ile yapılan saldırılarda, Kiev'e çalışan 100'e yakın milliyetçi ve paralı askerin öldürüldüğünü aktardı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya: Ukrayna'ya ait 28 askeri tesis vuruldu
Rusya: Ukrayna'ya ait 28 askeri tesis vuruldu
Rusya: Ukrayna'ya ait 28 askeri tesis vuruldu

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Kaynak: İHA

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