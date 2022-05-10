Son dakika haberi | Rusya: Ukrayna, Yılan Adası'ndaki çatışmalarda silah ve asker kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Rusya: Ukrayna, Yılan Adası'ndaki çatışmalarda silah ve asker kaybetti

10.05.2022 22:47
Son dakika haberi | Rusya: Ukrayna, Yılan Adası'ndaki çatışmalarda silah ve asker kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karadeniz'de bulunan Yılan Adası'nda üç gündür süren çatışmalar sırasında Ukrayna ordusunun toplam 4 uçak, 10 helikopter, 30 insansız hava aracı (İHA), 3 zırhlı savaş gemisi ve 50'den fazla askerini kaybettiğini ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karadeniz'de bulunan Yılan Adası'nda üç gündür süren çatışmalar sırasında Ukrayna ordusunun toplam 4 uçak, 10 helikopter, 30 insansız hava aracı (İHA), 3 zırhlı savaş gemisi ve 50'den fazla askerini kaybettiğini ileri sürdü.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaşta eylemlerine ve Yılan Adası'ndaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun Rus askeri birliklerin kontrolü altındaki Yılan Adası'na yönelik saldırılarını sürdürdüğünü anlatan Konaşenkov, Rus hava savunma sisteminin gün içinde bölgede 1 İHA daha düşürdüğünü ve adaya yönelik operasyonlarda 3 gün içinde Ukrayna'nın 30 İHA kaybettiğini savundu.

Tüm vurulan İHA'ların, Kiev yönetiminin 9 Mayıs Zafer Bayramı arifesinde Yılan Adası'nı ele geçirmek için başlattığı "kampanya" için çalıştığını söyleyen Konaşenkov, bunun yanı sıra gün içinde 3 Ukrayna askerinin cesedinin daha denizden kıyıya vurduğunu ifade etti.

Konaşenkov, toplam 27 Ukrayna özel kuvvetleri ve silahlı milliyetçilerin cesedinin Yılan Adası'nın kıyısında kaldığını ifade etti.

Konaşenkov, "Askeri açıdan anlamsız bir şekilde Yılan Adası'nı ele geçirme girişiminde Kiev rejimi bölgede toplamda 3 adet Su-24 bombardıman uçağı ve 1 adet Su-27 avcı uçağı kaybetti. Ukrayna hava kuvvetlerine ait 10 helikopter imha edildi. Bunlardan, içinde çıkarma birlikleri bulunan Mi-8 model 3 helikopter ve bu helikopterlere destek veren Mi-24 model 1 helikopter havada vuruldu. Bunun dışında operasyonlar boyunca Mi-8 ve Mi-24 model 6 helikopter yerde iken Odessa'da Artsız yerleşim biriminde imha edildi." ifadelerini kullandı.

3 Ukrayna zırhlı savaş gemisinin de çıkarma birlikleri ile birlikte yok edildiğini dile getiren Konaşenkov, 5 düzineden fazla Ukrayna seçkin askeri personeli ve milliyetçi silahlı grupların öldüğünü belirtti.

Ukrayna genelindeki taarruzların da sürdüğünü bildiren Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar, 164 uçak, 125 helikopter, 798 İHA, 302 hava savunma füze sistemi, 2 bin 983 tank ve zırhlı araç, 351 çok namlulu roketatar, 1440 obüs ve havan topu, 2 bin 796 özel askeri araç yok edildi." dedi.

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Rusya: Yılan Adası üzerinde 2 Ukrayna bombardıman uçağını vurduk Rusya: Yılan Adası üzerinde 2 Ukrayna bombardıman uçağını vurduk

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Rusya: Ukrayna, Yılan Adası'ndaki çatışmalarda silah ve asker kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Rusya: Ukrayna, Yılan Adası'ndaki çatışmalarda silah ve asker kaybetti - Son Dakika
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