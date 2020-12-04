Son dakika haberi... Saadet Partisi Kestel İlçe Başkanı Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Saadet Partisi Kestel İlçe Başkanı Mürsel Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 52 yaşında yaşamını yitirdi.

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Kestel Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde iki gündür tedavi gören Kaya, yaşam mücadelesini kaybetti.

Partinin çeşitli kademelerinde görev yapan ve iki yıldır ilçe başkanlığı görevini sürdüren Kaya'nın, iki çocuk babası olduğu öğrenildi.