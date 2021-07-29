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Son dakika haberi | Sabancı Topluluğu, Ar-Ge yatırımlarının yüzde 44'ünü sürdürülebilirliğe ayırdı - Son Dakika

Son dakika haberi | Sabancı Topluluğu, Ar-Ge yatırımlarının yüzde 44'ünü sürdürülebilirliğe ayırdı

29.07.2021 13:28
Son dakika haberi | Sabancı Topluluğu, Ar-Ge yatırımlarının yüzde 44'ünü sürdürülebilirliğe ayırdı, System.String[]

Son dakika haber: Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "2020'de, Ar-Ge ve inovasyon harcamalarımızın yüzde 44'ünü sürdürülebilirlik odaklı harcamalar oluşturdu" ifadesini kullandı.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "2020'de, Ar-Ge ve inovasyon harcamalarımızın yüzde 44'ünü sürdürülebilirlik odaklı harcamalar oluşturdu" ifadesini kullandı.

Sabancı Topluluğu, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, salgının yarattığı tüm olumsuz faaliyet ortamına rağmen, sürdürülebilirlik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Sabancı Topluluğu, 2020 yılında banka dışı faaliyetlerde sürdürülebilir ekonomiye geçişe katkı sunan 828 ürün ve hizmetle bu alandaki ürün ve hizmet sayısını açıklayan Türkiye'deki ilk topluluk oldu.

Bununla birlikte, topluluğun sürdürülebilir alanlarda yaptığı yatırım, Ar-Ge ve çevresel harcamaların toplam büyüklüğü aynı dönemde 287 milyon TL olarak gerçekleşirken; sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge faaliyetlerinin toplam Ar-Ge içindeki payı ise yüzde 44'e ulaştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik bugüne kadar her zaman Sabancı Topluluğu'nun en büyük önceliklerinden biri oldu. Topluluk Vaadimiz altındaki beş ana stratejik alanın üç tanesi de doğrudan sürdürülebilirlik politikalarımızla ilgili. Bunlar; topluluk olarak bulunduğumuz coğrafyalarda sürdürülebilirliğe öncülük etmek, dijital ve malzeme teknolojilerinde lider olmak ve işin geleceğine uyum sağlamak. Bu doğrultuda belirlediğimiz Sürdürülebilirlik Yol Haritamız kapsamında iklim acil durumunun çözümü için öncü adımlar atmaya, insan ve toplum odaklı pozitif etkimizi artırmaya ve sürdürülebilir iş modellerini teşvik etmeye odaklanıyor ve taahhütlerde bulunuyoruz."

"2050 Hedeflerini açıklayan ilk topluluk olduk"

Alper, Sabancı Topluluğu olarak en geç 2050 yılına kadar tüm operasyonlarda Net Sıfır Emisyon ve Sıfır Atık hedefi belirlediklerine vurgu yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu uzun vadeli hedefleri, ülkemizde kamuoyuna duyuran ilk topluluk olmanın; sürdürülebilirlik gibi hayati bir konuda öncü ve örnek olma misyonumuzu ortaya koymanın gururunu yaşıyoruz. Düşük karbonlu ve kapsayıcı bir ekonomiye geçişte elektrifikasyon, yenilenebilir enerji, işin geleceğine uyum, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finans, teknoloji ve dijitalleşme gibi alanlara odaklanıyoruz. Kendimizin ve müşterilerimizin faaliyetlerini sürdürülebilir geleceğe taşıyacak adımları planlamaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda Türkiye'de sürdürülebilir ürünlerinin envanterini oluşturan ilk topluluk olduk. Hangi faaliyetlerin sürdürülebilir olduğuna dair geniş bir taksonomi ilk kez AB tarafından Yeşil Mutabakat kapsamında oluşturuldu. Biz de gelecek yıllardaki hedeflerimize ışık tutması için tüm Topluluğumuzda sürdürülebilir ürünlere dair kriterler oluşturduk ve bu ürünlerimizi ayrıştırdık.

Ticaret Bakanlığımızın yayınladığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan adımların hepimiz için yol gösterici olacağına inanıyoruz. Türkiye'de bu konuda ilerleme kaydedildikçe kendi envanterimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ancak özellikle iklim konusunda atacağımız adımlarda vakit kaybetmemek için şimdiden bu çalışmayı gerçekleştirerek Türkiye'de ilk olduk. Bununla beraber ilk defa İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) önerileri doğrultusunda bir rapor yayınlamış olduk."

Gerçekleştirdikleri yenilenebilir enerji yatırımlarına dikkati çeken Alper şunlara dikkati çekti:

"Sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesi çerçevesinde, sürdürülebilir ekonomiye geçişe katkı sunan 800'ün üzerinde ürün ve hizmetten elde edilen kombine net satış gelirlerimiz 5,9 milyar TL'ye ulaştı. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl Enerjisa Üretim yenilenebilir enerji yatırımları için toplam yedi bankayla 650 milyon avroluk Türkiye'nin en büyük sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi sözleşmesine imza attı. Bankamız Akbank ise 2030 yılına kadar ülkemize 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlama ve sürdürülebilir yatırım fonları bakiyesini 15 milyar TL'ye çıkarma taahhüdü verdi."

"Sosyal projelerle bir yılda 46 bin kişiye ulaştı"

Alper, dijitalleşmeyi, teknolojiyi ve inovasyonu, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için en önemli hızlandırıcılar olarak gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"2020'de, Ar-Ge ve inovasyon harcamalarımızın yüzde 44'ünü sürdürülebilirlik odaklı harcamalar oluşturdu. Topluluğumuz bünyesinde dijitalleşme alanında önemli bir role sahip SabancıDx ile 2020'de de büyük veri, ileri veri analitiği, siber güvenlik, nesnelerin interneti, robotik işgücü ve yapay zeka gibi yeni nesil dijital çözümler sunmaya devam ettik. İnsan ve toplum odaklı çalışmalarımız kapsamında Sabancı Topluluğu şirketleri, sürdürülebilir yaşam koşullarının inşası alanındaki destek programlarıyla, sadece 2020 yılında toplumun duyarlı kesimlerinden 46 bin kişiye ulaştı. Diğer bir ifadeyle, Sabancı Vakfı'nın faaliyetleri dışında, Sabancı Topluluğu şirketleri 2020 yılında sosyal odaklı projelerle bir yılda Sabancı Topluluğu'ndaki çalışan sayımızın yüzde 80'i kadar insana ulaştı."

Sabancı Holding 9 ay içinde notunu iki basamak artırdı

Sürdürülebilirlik odaklı proje ve yatırımlarla, MSCI Sürdürülebilirlik Endeksi'nde sadece 9 ay içinde notunu 2 basamak artırmayı başaran dünyadaki sayılı şirketlerden olan Sabancı Holding, 6 topluluk şirketiyle birlikte Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alıyor. Sürdürülebilir kalkınma konusunda dünyanın önde gelen iş dünyası platformlarından olan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nde (WBCSD) Türkiye'yi temsil eden Sabancı Holding, aynı zamanda Konsey'in sürdürülebilir finans konusunda çalışan küresel "CFO Ağı"nın da bir parçası. Bunlara ek olarak WBCSD'nin Türkiye'deki temsilcisi ve iş ortağı olan Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nde (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Üyesi olan Sabancı Holding, dünyanın önde gelen şirketlerinden 55 üst düzey yöneticinin bulunduğu CNBC ESG Council'da da Kurucu Üye olarak yer alıyor.

Araştırma Geliştirme, Sabancı Holding, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Sabancı Topluluğu, Ar-Ge yatırımlarının yüzde 44'ünü sürdürülebilirliğe ayırdı - Son Dakika Ekonomi


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