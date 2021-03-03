Sabri Ülker Çevre Ödülü'nün bu yılki kazananı "ecoDrone" projesi oldu - Son Dakika

Sabri Ülker Çevre Ödülü'nün bu yılki kazananı "ecoDrone" projesi oldu

03.03.2021 10:51
Sabri Ülker Çevre Ödülü'nün bu yılki kazananı

Yıldız Holding ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle doğal kaynakların gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için yenilikçi projeler geliştirmiş girişimleri ödüllendiren Sabri Ülker Çevre Ödülü'nü bu yıl "ecoDrone projesi" kazandı.

Yıldız Holding ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle doğal kaynakların gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için yenilikçi projeler geliştirmiş girişimleri ödüllendiren Sabri Ülker Çevre Ödülü'nü bu yıl "ecoDrone projesi" kazandı. İnsansız hava aracıyla havadan tohum topu atışları gerçekleştirebilen "ecoDrone" ulaşılması zor alanlarda 54 kat daha hızlı sonuç verdiği belirtiliyor.

Yıldız Holding ve TURMEPA iş birliğiyle düzenlenen "Sabri Ülker Çevre Ödülü" 4'üncü kez sahibini buldu. Sabri Ülker Çevre Ödülü'nü insansız hava aracıyla havadan tohum topu atışları gerçekleştirebilen "ecoDrone projesi" kazandı. "Yarınlar Seninle Yaşayacak" mottosu ve "Çevre ve İnsan" temasıyla düzenlenen yarışmaya 172 proje başvurdu. Projeler, Yıldız Holding ve TURMEPA'nın belirlediği seçici kurul ve jüri üyeleri tarafından su ve doğal kaynak kullanımı, karbon ve enerji yönetimi, atık yönetimi, biyo-çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliği konu başlıkları altında değerlendirildi.

"Küresel ısınmaya karşı en etkili yöntemlerden biri olacak"

Yıldız Holding Kurumsal İletişim Grup Direktörü Tuğçe Altınsoy, Sabri Ülker Çevre Ödülü'nü kazanan ecoDrone projesinin küresel ısınmaya karşı yürütülen mücadelede Türkiye adına önemli bir kazanım olduğunu ifade etti: "İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak adına, orman varlığının artırılması yönündeki çalışmalar dünyamız için kritik bir önem taşıyor. 2019 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli raporu için hazırlanan çalışmaya göre; en az bir trilyon ağaç dikilmesi halinde, gelecek yıllarda 830 milyar tonluk karbondioksitin bu ağaçlar tarafından emilebilmesi mümkün hale geliyor. Bu nedenle ağaç dikimi uygulamaları, iklim değişikliğiyle mücadelenin en masrafsız ve en doğal çözüm yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu çerçevede, ecoDrone projesinin önümüzdeki yıllarda küresel ısınmaya karşı yürütülen çalışmalarda çok önemli bir fonksiyon üstleneceğine inanıyorum. ecoDrone başta olmak üzere tüm katılımcıları değerli projeleri ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"ecoDrone projesi ülkemizin geleceği adına ışık yakacak"

TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk: "2013 yılında ülkemizin yarınlarına bırakacağımız değerli fikirleri bulmak için yola çıkarken Yıldız Holding Kurucusu merhum Sabri Ülker'in, 'Topraklarımıza, sularımıza, çevremize sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır' sözü bizlere ışık tuttu. Bu köklü miras üzerine inşa ettiğimiz ödülümüzde her yıl önemli kazanımlar elde ettik. Bu yıl da aynı hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üstelik bu hedefe 2020 gibi zorlu bir yılda ulaşmak bizleri daha da mutlu ediyor. Projeleri değerlendirirken toplumda farkındalığı artıracak ve örnek projelerin çoğalmasına katkıda bulunacak olmasına özen gösterdik. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200'e yakın başvuruyu değerlendirirken bir hayli zorlandık. İnce eleyip sık dokuduk. Bu sürecin galibi olan ecoDrone projesinin ülkemizin geleceği adına ışık yakacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ecoDrone ağaçlandırma çalışmalarında maliyet avantajı sunuyor

Küresel iklim değişikliği konusunda kritik bir konu başlığı haline gelen ağaçlandırma çalışmalarına büyük katkı sağlaması beklenen ecoDrone, ağaçlandırılması gereken ancak ulaşılması zor olan alanlara insansız hava araçlarıyla havadan tohum topu atışları gerçekleştirebiliyor. Böylece 10 dakikada 6 bin tohum topu toprakla buluşabiliyor. Projenin en önemli avantajı ise, geleneksel ağaçlandırma yöntemlerine göre 12 kat daha az maliyetli olması.

Projede kullanılan tohum topları; toprak yüzeyinde yetişebilen ve Ar-Ge ile geliştirilen tohum türlerinin kil, mineral, toz gübre ve orman toprağıyla kaplanmasıyla oluşturuluyor. Bu sayede minimum maliyetle, rüzgardan, soğuktan, hayvanlardan veya aşırı sıcaktan korunan tohumların, çimlenebilecekleri verimli ortam sağlanmış oluyor. ecoDrone projesinin sahibi ecording Ar-Ge çalışmalarını, Orman Genel Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi'nin desteğiyle yürütüyor.

Yine ecording tarafından geliştirilen insansız hava araçları da tam otonom özelliğiyle yüksek ağırlıklar kaldırabiliyor ve çok sayıda tohum topunu toprakla buluşturuyor. Projede kullanılan tohum toplarının üretiminde ise ekim sahalarının yakınlarında yaşayan kadınlardan destek alınıyor. Böylelikle, bir ek fayda olarak toplumsal ve ekonomik cinsiyet eşitsizlikleriyle mücadeleye de destek veriliyor. - İSTANBUL

Sabri Ülker Çevre Ödülü'nün bu yılki kazananı ecoDrone projesi oldu
Sabri Ülker Çevre Ödülü'nün bu yılki kazananı ecoDrone projesi oldu
Sabri Ülker Çevre Ödülü'nün bu yılki kazananı ecoDrone projesi oldu
Sabri Ülker Çevre Ödülü'nün bu yılki kazananı ecoDrone projesi oldu
Sabri Ülker Çevre Ödülü'nün bu yılki kazananı ecoDrone projesi oldu

Yıldız Holding, Sabri Ülker, Karbon, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sabri Ülker Çevre Ödülü'nün bu yılki kazananı 'ecoDrone' projesi oldu - Son Dakika Ekonomi


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