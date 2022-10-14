Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 kadın birbirine girdi. Yol ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan kadınları vatandaşlar zor ayırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birbirine giren kadınlar, trafiği de durdurdu.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da yolun ortasında kavgaya tutuşan 3 kadın, saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı... - Son Dakika

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