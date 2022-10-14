Tekirdağ'da yolun ortasında kavgaya tutuşan 3 kadın, saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı... - Son Dakika
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Tekirdağ'da yolun ortasında kavgaya tutuşan 3 kadın, saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı...

14.10.2022 15:01

Tekirdağ'da 3 kadın, saç saça baş başa birbirine girdi. Kavga anı anbean kameralara yansırken, kavgada kadınların birbirini saçlarından tutup asfaltın üzerinde sürüklemesi dikkat çekti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 kadın birbirine girdi. Yol ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan kadınları vatandaşlar zor ayırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birbirine giren kadınlar, trafiği de durdurdu.

Bu neyin öfkesi? Yolun ortasında kavgaya tutuştuğu kadını, saçından tutup sürükledi

ASFALTIN ÜSTÜNDE SÜRÜKLEDİ

Kadınlar zaman zaman birbirini saçlarından tutup asfaltta sürükledi. Vatandaşların araya girmesiyle kadınlar olay yerinden ayrıldı. Olay anı ise vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi.

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Son dakika haberi... Kadınların kavgası kameraya yansıdı: Birbirlerini yerlerde sürüklediler Son dakika haberi... Kadınların kavgası kameraya yansıdı: Birbirlerini yerlerde sürüklediler Dolandırıcılar iş başında Dolandırıcılar iş başında
Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da yolun ortasında kavgaya tutuşan 3 kadın, saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yolun ortasında kavgaya tutuşan 3 kadın, saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı... - Son Dakika
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