Son dakika haberi... SADABAD 1 VİYADÜĞÜNDEN ATLAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Sadabad Viyadüğü üzerinde yalnız seyahat eden kişinin hafif ticari aracı yol kenarında kaldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kağıthane 'de yaklaşık 50 metre yükseklikteki Sadabad 1 Viyadüğü'nden atlayan kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:10

Kaynak: DHA

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