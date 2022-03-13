Son dakika haberi! Sadr'dan, "Erbil ihanetin ateşi altında" açıklaması - Son Dakika

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Erbil'e yapılan füze saldırılarıyla ilgili, "Erbil, yenilgi ve ihanetin ateşi altında." dedi.

Sadr, Erbil'deki ABD Başkonsolosluğuna yönelik füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Erbil, yenilgi ve ihanetin ateşi altında. Kürtler Iraklı değilmiş gibi, bir de açlık acısı altında. Onlar, (Kürtler) Irak'ın akciğeri ve ayrılmaz parçasıdır. Erbil, ancak istiklal, egemenlik ve itidale baş eğer. Ey Erbil ve Kürtler; ulusal çoğunluk hükümeti gerçekleşene kadar size benden selam."