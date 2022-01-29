ÜNLÜ sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısının 11'e yükseldiği öğrenildi.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonların devamında gözaltı sayısının 11'e yükseldiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ - Son Dakika