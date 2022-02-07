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Son dakika haberi... ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE KULLANILAN SİLAHIN BULUNMA GÖRÜNTÜSÜ - Son Dakika

Son dakika haberi... ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE KULLANILAN SİLAHIN BULUNMA GÖRÜNTÜSÜ

07.02.2022 10:15

Son dakika haberleri... Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 6 kişi daha gözaltına alındı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 6 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 17'ye yükselirken cinayette kullanılan silah kayalıklarda bulundu.

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu. Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 17 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi

Son dakika haberi... ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE KULLANILAN SİLAHIN BULUNMA GÖRÜNTÜSÜ
Son dakika haberi... ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE KULLANILAN SİLAHIN BULUNMA GÖRÜNTÜSÜ
Son dakika haberi... ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE KULLANILAN SİLAHIN BULUNMA GÖRÜNTÜSÜ

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ruhsatsız Silah, Ece Erken, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE KULLANILAN SİLAHIN BULUNMA GÖRÜNTÜSÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE KULLANILAN SİLAHIN BULUNMA GÖRÜNTÜSÜ - Son Dakika
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