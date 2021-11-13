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Son dakika haberi! Şafak operasyonuyla çökertilen suç örgütünün 17 üyesinden 12'si tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Şafak operasyonuyla çökertilen suç örgütünün 17 üyesinden 12'si tutuklandı

13.11.2021 08:02
Son dakika haberi! Şafak operasyonuyla çökertilen suç örgütünün 17 üyesinden 12'si tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Uşak'ta cebir, şiddet, tehdit, yağma, silah kaçakçılığı, silahla yaralama, ev kurşunlama, araç ve iş yeri kurşunlama, senet tahsilatı, kundaklama, kumar gibi suçlara karıştığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik olarak 200 polisle yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 17...

Uşak'ta cebir, şiddet, tehdit, yağma, silah kaçakçılığı, silahla yaralama, ev kurşunlama, araç ve iş yeri kurşunlama, senet tahsilatı, kundaklama, kumar gibi suçlara karıştığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik olarak 200 polisle yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takip ettikleri silahlı organize suç örgütünün cebir, şiddet, tehdit, yağma, silah kaçakçılığı, silahla yaralama, ev kurşunlama, araç ve iş yeri kurşunlama, senet tahsilatı, kundaklama, kumar gibi suçlara karıştığını tespit etti. Suç örgütünün çökertilmesi için 220 polis katılımıyla Uşak merkezli Muğla ve Ankara illerini de kapsayan toplamda 27 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Yapılan titiz operasyonda evlerde arama köpekleriyle de arama çalışması yapıldı. 17 şüpheli şahsın kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındığı operasyonda ayrıca 5 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 45 adet av fişeği, 493 adet tabanca fişeği ve 2 buçuk kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken; 12 şüpheli ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen İ.D. (35), A.G. (45), İ.Ş. (29), İ.Ö. (30), M.S.Ö. (23), C.E. (33), İ.P. (32), S.U. (38), H.A.K. (35), A.A. (32), M.M. (38) ve M.K. (39) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Son dakika haberi! Şafak operasyonuyla çökertilen suç örgütünün 17 üyesinden 12'si tutuklandı
Son dakika haberi! Şafak operasyonuyla çökertilen suç örgütünün 17 üyesinden 12'si tutuklandı
Son dakika haberi! Şafak operasyonuyla çökertilen suç örgütünün 17 üyesinden 12'si tutuklandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Şafak operasyonuyla çökertilen suç örgütünün 17 üyesinden 12'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Şafak operasyonuyla çökertilen suç örgütünün 17 üyesinden 12'si tutuklandı - Son Dakika
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