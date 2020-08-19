Son dakika haberi... Safranbolu'da mangal, semaver ve ateş yakılabilecek yerler belirlendi - Son Dakika

Safranbolu'da mangal, semaver ve ateş yakılabilecek yerler belirlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Safranbolu merkez sınırları içerisindeki ormanlık alanların civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek yerler için mangal, semaver ve ateş yakılabilecek yerlerin hazırlanan harita ile belirtildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu haritada izin verilen yerlerin, İncekaya- Cam Teras, Beştepeler, çam tarla, kent ormanı ve Eflani Ortakçı göleti mesire yeri olduğu belirtildi.