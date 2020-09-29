Son dakika haberi | Safranbolu'da ormanlık alanda kaybolan kadın bulundu

Son dakika gündem haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan kadın, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri tarafından bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan kadın, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri tarafından bulundu. Alınan bilgiye göre, jandarmayı arayan R.C, kız arkadaşı Nilay D'nin Beştepeler mevkisinde kaybolduğunu bildirdi. Bunun üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinden de destek alarak belirtilen bölgede arama yaptı. Ormanlık alanda bulunan genç kız, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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