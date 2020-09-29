Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan kadın, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri tarafından bulundu.
Alınan bilgiye göre, jandarmayı arayan R.C, kız arkadaşı Nilay D'nin Beştepeler mevkisinde kaybolduğunu bildirdi.
Bunun üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinden de destek alarak belirtilen bölgede arama yaptı.
Ormanlık alanda bulunan genç kız, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 20:01 - Kaynak: AA
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