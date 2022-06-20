Son dakika haberi... Sağanak sonrası apartman çatısına düşen yıldırım yangın çıkardı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sağanak sonrası apartman çatısına düşen yıldırım yangın çıkardı

20.06.2022 17:40
Son dakika haberi... Sağanak sonrası apartman çatısına düşen yıldırım yangın çıkardı

Son dakika 3. sayfa haberi... Eskişehir'de bir apartmanın çatısına yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Eskişehir'de bir apartmanın çatısına yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Kentte etkisini gösteren şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından, Eskibağlar Mahallesi Aşçı Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi. Binanın boşaltılmasının ardından itfaiye ekipleri apartmanın içinden ve dışından yangına müdahale etti. Apartmanın bulunduğu sokak ve çevresini yoğun duman kaplarken, çevredekiler ise söndürme çalışmalarını korkuyla izledi. Bazı apartman sakinleri ise binadaki evcil hayvanlarını dışarı çıkardı. Yangın nedeniyle çatı katındaki dairelerde maddi hasar meydana gelirken, yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

"Bir anda evin içi bile aydınlandı"

Yıldırım düşen binanın çatı katında ikamet eden Kerim Aydın, "Biz arkadaşımla salona yakın bir tarafta oturuyorduk. Sonra bir ses duyduk. Bir anda evin içi bile aydınlandı. Sonra hemen elektrikler kesildi. Biz de ne olduğunu anlamadık. Balkondan baktığımız zaman yan binadan duman çıkıyordu. İki tarafta da elektrik yok muhtemelen. Zaten yağış da çok büyüktü, leblebi kadardı belki de daha büyüktü. Yanık olarak görmedim ama bayağı büyük bir duman çıkıyordu. Yıldırım düştü muhtemelen" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Sağanak sonrası apartman çatısına düşen yıldırım yangın çıkardı - Son Dakika

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