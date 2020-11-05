Son dakika haberi: Sağlık Bakan Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Sağlık Bakan Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti
05.11.2020 13:24
Son dakika haberleri... Hastane Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelmesi Koca'nın hastane bahçesinde bazı sağlık çalışanlarıyla sohbeti Koca'nın hastaneye girmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukların tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk...
Hastane
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelmesi
Koca'nın hastane bahçesinde bazı sağlık çalışanlarıyla sohbeti
Koca'nın hastaneye girmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukların tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti.
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