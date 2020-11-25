Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü Açıklaması

25.11.2020 03:01
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü Açıklaması, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış olduğunu belirterek, bu illerde daha gayretli, daha titiz çalışma gerektiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış olduğunu belirterek, bu illerde daha gayretli, daha titiz çalışma gerektiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Malatya ve Ordu il sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Toplantıda, salgın seyrini, hizmet kapasitesini, filyasyon ekiplerinin performansını ve ek tedbirleri ele aldıklarını belirten Koca, "Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor. Desteğinizin önemi artmış durumda. Mücadelemize desteğinizle güç verin." ifadesini kullandı.

Fahrettin Koca, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü Açıklaması - Son Dakika


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