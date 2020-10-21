Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, 7 il sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle görüştü Açıklaması

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıyla, 7 ildeki salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıyla, 7 ildeki salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini bildirdi. Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirtti. Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, Politika, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Politika › Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, 7 il sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle görüştü Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

ABD'den tehdit gibi S-400 sözleri: Türkiye füzeleri test ederek çok şeyi feda etti

Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil

Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı

Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İBB'nin söktüğü dikey bahçelere talip oldu

Denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtaran kahraman baba, kendi canından oldu

Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu

Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı