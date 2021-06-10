Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de yarından itibaren aşılanmaya başlayacağını açıkladı.

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de yarından itibaren aşılanmaya başlayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de yarından itibaren aşılanmaya başlayacağını açıkladı.

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Son Dakika: Gıda sektörü, kafe, lokanta, restoran çalışanları ve berberler aşılama programına dahil edildi

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