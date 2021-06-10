Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de yarından itibaren aşılanmaya başlayacağını açıkladı.
10.06.2021 20:13
Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de yarından itibaren aşılanmaya başlayacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de yarından itibaren aşılanmaya başlayacağını açıkladı.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de yarından itibaren aşılanmaya başlayacağını açıkladı. - Son Dakika
Son Dakika 19:59 Son Dakika: Gıda sektörü, kafe, lokanta, restoran çalışanları ve berberler aşılama programına dahil edildi 19:41 EURO 2020'de uygulanacak kurallar dikkat çeki! İşte 28 maddede turnuvanın bilinmeyenleri 19:24 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi 19:04 Roberto Mancini: Umarım Burak bize gol atmaz 18:37 İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok 18:00 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı 17:46 TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı 16:51 MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu