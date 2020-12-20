Son dakika... Bakan Koca: Hastaneleri bilgilendirmenin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez - Son Dakika

Son dakika... Bakan Koca: Hastaneleri bilgilendirmenin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez

20.12.2020 17:10
Son dakika... Bakan Koca: Hastaneleri bilgilendirmenin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez, System.String[]

Bir son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangında ihmal olduğu iddiasıyla ilgili, "Bakanlığımızın görevi ve yetkisi gereği hastaneleri bilgilendirmesinin, zorlama bir yorumla 'ihmal' olarak yansıtılmasının kabul edilmesi mümkün değildir.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangında ihmal olduğu iddiasıyla ilgili, "Bakanlığımızın görevi ve yetkisi gereği hastaneleri bilgilendirmesinin, zorlama bir yorumla 'ihmal' olarak yansıtılmasının kabul edilmesi mümkün değildir. Bu hadise ile bakanlığımızın yetki ve sorumlulukları arasında gerçek dışı ilişkiler kurmanın kimseye faydası yoktur" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından hastanelere gönderilen bir bilgilendirme yazısının, bazı basın yayın organları tarafından Gaziantep'te Covid-19 yoğun bakım servisinde meydana gelen yangınla ilişkilendirildiğini ve ihmal senaryoları üretildiğini ifade etti.

Bunun üzerine açıklama ihtiyacı doğduğunu kaydeden Bakan Koca, "Covid-19 tedavisinde, uygun hastalarda yüksek akış oksijen kullanılması Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen bir yöntemdir. Yüksek akış nazal oksijen terapi cihazları, DSÖ tarafından hazırlanan, pandemide kullanılacak öncelikli cihazlar listesinde de yer almaktadır. Ayrıca Covid-19 tedavisinde önemli yeri olan bu cihazların kullanımına ilişkin detaylar Bilim Kurulumuz tarafından hazırlanan Bakanlığımız Tanı ve Tedavi Rehberinde de yer almaktadır. Kamu hastanelerimizde çoğunlukla bu cihaz yerine yerli mekanik ventilatör kullanılmaktadır. Yerli ventilatör cihazlarımızda aynı zamanda yüksek akış oksijen tedavisi yapma özelliği bulunmaktadır. Kamu hastanelerimizde, bilhassa pandemi döneminde yerli ventilatör cihazı daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden kamu hastanelerimizin çoğunda ayrı bir cihaz kullanımına ihtiyaç duyulmaksızın bu tür tedaviler yapılabilmektedir" dedi.'HASTANELERİ BİLGİLENDİRMENİN 'İHMAL' OLARAK YANSITILMASI KABUL EDİLEMEZ'Dünyada ve Türkiye'de yüksek akış oksijen terapi cihazlarının pandemi döneminde çok yoğun olarak kullanıldığının belirlendiğini belirten Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi: "Hastanelerimizde hasta yükünün arttığı son haftalarda hastalarımız bu tür tedaviye daha fazla ihtiyaç göstermektedir. Bu itibarla Covid-19 hastası takip eden tüm sağlık kuruluşlarına hitaben bu cihazların kullanımında alınacak güvenlik tedbirleri açısından genel bir yazı yazılmıştır. İllere gönderilen genel yazımızda cihazların kullanımında yoğunluk nedeniyle eklenen personeli de kapsayacak şekilde alternatif metodlar kullanılarak eğitimin garanti edilmesi, kullanımına ilişkin talimatların ve güvenli kullanım kartlarının cihaza yakın bir yerde bulundurulması hatırlatılmıştır. Ayrıca karşılaşılan olumsuz durumla ilgili bakanlığımıza yapılacak bildirim prosedürleri tarif edilmiştir. Bakanlığımızın görevi ve yetkisi gereği hastaneleri bilgilendirmesinin, zorlama bir yorumla 'ihmal' olarak yansıtılmasının kabul edilmesi mümkün değildir. Gaziantep'te meydana gelen elim hadise hakkında bakanlığımız ve savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştır. Bu vesileyle olayda hayatını kaybeden hastalarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Gaziantep'te bir özel hastanemizde dün yaşanan elim hadise idari ve adli olarak incelenmektedir. Bu hadise ile bakanlığımızın yetki ve sorumlulukları arasında gerçek dışı ilişkiler kurmanın kimseye faydası yoktur."

Son dakika... Bakan Koca: Hastaneleri bilgilendirmenin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez
Son dakika... Bakan Koca: Hastaneleri bilgilendirmenin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez
Son dakika... Bakan Koca: Hastaneleri bilgilendirmenin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez

Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika... Bakan Koca: Hastaneleri bilgilendirmenin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez - Son Dakika


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