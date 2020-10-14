Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulumuzun, 'evlerde 10 kişiyi geçmemek' şeklinde aile içi temasın... - Son Dakika

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulumuzun, 'evlerde 10 kişiyi geçmemek' şeklinde aile içi temasın...
14.10.2020 19:59
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulumuzun, 'evlerde 10 kişiyi geçmemek' şeklinde aile içi temasın azaltılması tavsiyesi oldu.
Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulumuzun, 'evlerde 10 kişiyi geçmemek' şeklinde aile içi temasın azaltılması tavsiyesi oldu."
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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