Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak."
18.03.2021 00:27
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek.
Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca: '(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak.' - Son Dakika
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