Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı." - Son Dakika

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı."

25.11.2020 19:51
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı.

Sağlık Bakanı Koca: "Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: 'Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı.' - Son Dakika


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