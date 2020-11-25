Sağlık Bakanı Koca: "Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı."

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: 'Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı.' - Son Dakika

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