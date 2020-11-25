Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı." - Son Dakika

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı."
25.11.2020 19:51
Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı.
Sağlık Bakanı Koca: "Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı."
Türkiye, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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