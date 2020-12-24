Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir." - Son Dakika

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir."

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir.

Sağlık Bakanı Koca: "Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir."

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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor

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