Bakan Koca gençleri uyardı: Son bir ayda koronaya yakalanan yüz kişiden 40'ının yaş aralığı 20-40 arasında - Son Dakika

Bakan Koca gençleri uyardı: Son bir ayda koronaya yakalanan yüz kişiden 40'ının yaş aralığı 20-40 arasında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son bir ayda koronavirüse yakalanan 100 kişiden 40,1'nin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı" uyarısında bulundu.

"VİRÜSE KARŞI GÜCÜMÜZ BİRLİKTE TEDBİR"

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir."

Bakan Koca gençleri uyardı: Son bir ayda koronaya yakalanan yüz kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığında

TÜRKİYE'DE SON DURUM

6 Eylül tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 53 kişi hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 673'e yükseldi. Vaka sayısı ise 1578 artarak 279 bin 806 oldu. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1013 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 251 bin 105'e yükseldi.

Bakan Koca gençleri uyardı: Son bir ayda koronaya yakalanan yüz kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığında

Ayrıca Bakan Koca, Twitter hesabından, hasta sayısının ve ağır hasta sayısının arttığı illeri paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca gençleri uyardı: Son bir ayda koronaya yakalanan yüz kişiden 40'ının yaş aralığı 20-40 arasında
Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 1578 yeni vaka tespit edildi

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 21:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Koca gençleri uyardı: Son bir ayda koronaya yakalanan yüz kişiden 40'ının yaş aralığı 20-40 arasında - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca gençleri uyardı: Son bir ayda koronaya yakalanan yüz kişiden 40'ının yaş aralığı 20-40 arasında - Son Dakika
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