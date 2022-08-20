Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı

20.08.2022 20:52
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 29 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 29 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Yaralıların tedavisi için tüm imkanlar seferber edildi. Dileğimiz, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazaları sebebiyle yeni acı yaşamamak. Milletçe üzgünüz."

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Mardin haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı. Mardin haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Koca: 'Mardin'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti' Sağlık Bakanı Koca: 'Mardin'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti'
Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı - Son Dakika
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