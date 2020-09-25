Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemide bize ilaç oldunuz. Dünya Eczacılar Gününüz kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı