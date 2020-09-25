Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı
Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemide bize ilaç oldunuz. Dünya Eczacılar Gününüz kutlu olsun." ifadesini kullandı.
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