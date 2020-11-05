Sağlık Bakanı Koca - Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

Koca'nın hastane bahçesinde bazı vatandaşlarla sohbeti

Koca'nın çocuklara hediyeler vermesi

Koca'nın hastaneden ayrılışı İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukları tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaretleri sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " (Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı) Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa başlamış oldu."