Sağlık Bakanı Koca - Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca - Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı
05.11.2020 13:52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Koca'nın hastane bahçesinde bazı vatandaşlarla sohbeti Koca'nın çocuklara hediyeler vermesi Koca'nın hastaneden ayrılışı İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukları tedavi gördüğü Ege Üniversitesi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
Koca'nın hastane bahçesinde bazı vatandaşlarla sohbeti
Koca'nın çocuklara hediyeler vermesi
Koca'nın hastaneden ayrılışı İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukları tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaretleri sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " (Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı) Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa başlamış oldu."
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