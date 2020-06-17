Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Günlük yeni vaka sayımızda dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan."

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