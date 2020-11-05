Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca hastanede depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek depremzedeleri ziyaret etti. Koca, depremin simge isimlerinden Elif ve Ayda bebek de olmak üzere, çocuklara puzzle ve oyuncak bebek dağıttı. Enkaz altında video çeken ve dışarıyla iletişim kurarak sağ kurtarılan Günay Özışık'ın (15) annesi Olcan Özışık, hastane çıkışında Koca ile görüşüp çocuğunun durumu hakkında bilgi aldı ve çocuğuyla görüşme isteğini bildirdi. Açıklama yaparak Buca'ya 250 yataklı yeni bir hastane yapılacağını aktaran Koca, depremde sağ kurtarılan Elif ve Ayda bebeklerin yanı sıra depremin simge isimlerinden olan Günay Özışık (15) ve İnci Okan'ın (16) da durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ege Üniversitesi'ne gelerek İzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan yaralıları ziyaret etti. Önce erişkin servislerine uğrayan Koca, burada tek tek yaralıları ziyaret etti. Daha sonra, beraberindekilerle beraber aynı kampüsteki Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne gelen ve kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Koca, depremin simge isimlerinden olan Elif (3) ile Ayda (4) bebekler ile 16 yaşındaki İnci Okan ile enkaz altında video çekip sağ kurtarılan Günay Özışık'ı (15) ziyaret etti. Çocukların tek tek durumlarını soran ve doktorlarından bilgi alan Koca, puzzle ve oyuncak bebek verdi.

SAĞ KURTARILAN BEBEK VE ÇOCUKLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİHastane çıkışında açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, "Bütün birimlerimiz aktif devrede oldular. Bu dönemde hayatını kaybeden maalesef 114 vatandaşımız oldu. 114 vatandaşımızın 7'si enkazdan sağ kurtarılıp, hayatını sağlık kuruluşlarında kaybetti. Hastanelerde tedavi altıdan olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız ise taburcu edildi. Yoğun bakımlarımızda ise 7 hastamızın tedavisi devam ediyor. Bu 7 hastamızın içinde 5 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor. Burada ziyaret ettiğim, tedavisi devam eden hastalarımız oldu. Ayda bebeğimizi ziyaret ettim. Kendileri yoğun bakımda, ciddi bir sorunları yok. Genel durumlarının iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarılacağını söyleyebilirim. Elif bebeğimiz ise kardeşleriyle birlikte serviste tedavisi devam ediyor Elif bebeğimizin de genel durumu iyi. Herhangi bir sorun yok. Ablaları ikizler Ezel ve Elzem, onlarla da muhabbet ettik, yoğun bakımda da daha önce ziyaret etmiştim. Ablaların da ikizlerimizin de genel durumları iyi ve sağlık durumları yerinde. Bunun dışında İdil kızımız var, Covid 19 pozitif olan. Kendisini de ziyaret ettim, genel durumunun iyi olduğunu ve semptom anlamında herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Günay evladımız bilindiği üzere yoğun bakımdaydı. Başta böbrek yükü fazlaydı, bir fasyotomi yapılmıştı. Kendisinin genel durumu iyi, zannediyorum iki veya 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınacaktır. Bu anlamda ciddi bir sorunlarının kalmadığını söyleyebilirim. İnci kızımızı da ziyaret ettik. Onun da genel durumu iyi, yakın zaman diliminde taburcu edilebileceğini düşünüyorum" dedi.EKİPLERE TEŞEKKÜRBu dönemde özellikle AFAD , 112 Acil Sağlık, Kızılay , UMKE ve diğer STK'ların yoğun bir gayret gösterdiklerini belirten Koca, "Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Bizim UMKE ekiplerimiz ayrıca sağlık taraması anlamında, çadır kentlerde yoğun faaliyetlerine devam ediyorlar. Toplam sağlık personeli olarak 1.118 personelimiz görev aldı. UMKE ekibimiz özellikle sağlık ordumuz içinde gönüllü bir kurtarıcı ekip. Olağan üstü gayret gösterdiler. Tekrar teşekkür ederim. Bundan sonraki zaman diliminde özellikle çadır kentleri ziyaret edip, ildeki teşkilatımızda pandemi başta olmak üzere genel bir değerlendirme yapacağız" dedi.BUCA'YA YENİ HASTANEKoca, depremde zarar gören Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ni daha önce ziyaret ettiğini söyleyerek, "Şu an serviste hasta takibi yapılamamaktadır. Acil serviste daha çok hasta takibi söz konusu. Biz erken dönemde, özellikle acil durum hastanesi tarzında, bütün müdahalelerin yapılabileceği, 250 yataklı yine Buca'da yapılmak üzere hastane inşaatına başlamış olacağız. Bunu başlatırken, kısa bir süre içinde 2-2 buçuk aylık bir zaman diliminde hızla bitirme çabası içinde olacağımızı da ifade etmek istiyorum" dedi.TUNCAY ÖZKAN'I DA ZİYARET ETTİ

Hastanede, koronavirüs testi pozitif çıkan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı da ziyaret ettiğini belirten Koca, "Genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız takip ediyorlar. Ciddi bir semptomunun şu an olmadığını, şu an önemli bir sorununun olmadığını söyleyebilirim. Bir halsizlik ve kırgınlık söz konusu. Yakın takip edilmesi gerekiyor" dedi.

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