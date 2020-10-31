Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı. - Son Dakika

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı.
31.10.2020 18:44
Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı. - İZMİR
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: İHA
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