Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3) - Son Dakika

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3)

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz, 21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içerisindeyiz.

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz, 21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içerisindeyiz." dedi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bugünkü koronavirüs sayılarını açıklayan Koca, zatürre oranının son dönemde giderek azaldığını, bunun önemli sebeplerinden birisinin bir antiviral ajan olan Favipiravir'in Türkiye'de üretilmesi olduğunu söyledi.

Bu ilacın üretilmesi için 4 firmanın ruhsat aldığını belirten Koca, sabit bir rakam üzerinden bu firmaların tedarikte katkı sağlamasının planlandığını kaydetti.

Koca, bu anlamda, Türkiye'de yeterli miktarda ilacın olduğunu dile getirerek, Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle, tedavi rehberinin içine bu ilaca erken dönemde başlanmasının da girdiğini ifade etti.

Erken dönemde Hidroksiklorokin ile Favipiravir'e başlanmasıyla pnömani oranının giderek azaldığının görüldüğünü belirten Koca, şöyle konuştu:

" Konya'da geçen ay yüzde 27,06 olan pnömani oranı, son hafta yüzde 12,51'e, son 3 gün 10,42'ye kadar düştü. Özellikle ilaç kullanımı bayramdan bu yana artış gösterdiği için... İzmir'de son ay pnömani oranı yüzde 13,7 idi, son hafta yüzde 7,78'e, son 3 gün yüzde 6,17'ye indi. Burada da ilaç kullanımı giderek artmış oldu. İstanbul'da son ay 6,83, son hafta 4,28, son 3 gün 3,67'ye kadar pnömani oranı düşmüş oldu. Ankara'da ise son ay yüzde 12,1'di, son hafta yüzde 5,61'e indi, son 3 gün ise yüzde 4,57'ye kadar düşmüş oldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Türkiye'deki zatürre oranını ne kadar aşağıya doğru indirebilir, ne kadar erken dönemde ilaçlara başlayabilirsek, o oranda hastaneye yatışların da azalacağını düşünüyoruz. Burada önemli olanın sağlık kuruluşlarımızın hasta yükünün bir şekilde sürdürülebilir olmasını sağlamak olduğunu düşünüyoruz."

Koca, ağır hasta sayısının arttığına dikkati çekerek, ağır hasta sayısının azalıyor olmasının önemli olduğunu, erken dönem tedavi yaklaşımıyla bunun azalmasını beklediklerini aktardı.

"Milli Eğitim Bakanlığı ile netleştireceğiz"

Bakan Koca, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Okulların ne zaman açılacağının" sorulduğu Koca, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile Bilim Komisyonumuzun özellikle eğitimle ilgilenen halk sağlığı ekibi sürekli iletişim halindeler, çalışıyorlar. Biz, 21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içerisindeyiz." yanıtını verdi.

Eğitim konusunu gelecek haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı ile netleştireceklerini dile getiren Koca, "Genel anlamda 21'inde eğitimin temelde başlaması esas ama eğer salgındaki seyir farklı seyrederse, kademelendirme yöntemiyle de Milli Eğitim Bakanlığımızla bu konuyu konuşarak Bilim Kurulumuzun önerisi doğrultusunda bir noktaya gelinmiş olur." dedi.

Koca, gerektiğinde eğitimde uzaktan, online, hibrit yöntemlerin de uygulanabileceğini kaydetti.

"Kitin arkasında küresel oyunlar var"

"CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 'yerli tanı kitlerinin Sağlık Bakanlığına 4 ay arayla 6 kat fiyat farkıyla satıldığı' iddiası var. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Bakan Koca, şunları ifade etti:

"Pandemi döneminde ne olursunuz 83 milyon bir olalım. Siyaseti, pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında, Devlet Malzeme Ofisi'nin yaptığı ihalede ortaya çıkan rakam olan 9,8 liranın üstünde bir fiyat uygulaması yapmamıştır. İnsanları yanıltmayalım. Bu fiyattan başka 12 tane üretici de vermedi. Ben, kitin arkasında nasıl küresel oyunların oynandığını çok iyi biliyorum. Emin olun kitap yazılır. Lütfen vatandaşımızı yanıltmayalım. Kimler nerede, nasıl konuştuğunu, arkasından neleri hesap ettiğini de ben çok iyi biliyorum."

"SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılan ilaçların temini için çağrılar var. Bu konuda ne demek istersiniz?" sorusunu Bakan Koca, "SMA Tip-1, Tip-2, Tip-3 ilaçlarına erişimde hiçbir sorun yaşanmayacak. Bunu çok rahat söyleyebilirim." diye yanıtladı.

Türkiye'nin, dünyada SMA Tip-1, Tip-2, Tip-3 hastalığında vatandaşından hiçbir ücret almayan nadir ülkelerden olduğunu vurgulayan Koca, bunun dışında son dönemde benzer bir ilacın daha ruhsat aldığını, bununla ilgili de hem Maliye hem SGK hem de Sağlık Bakanlığının devrede olduğunu söyledi.

"Toplam 13 aşı çalışması var"

Koca, " Rusya, Hindistan ve Çin koronavirüs aşı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Türkiye, aşı çalışmalarında ne durumda? Bu ülkelerden aşı alınması planlanıyor mu?" sorusu üzerine, Türkiye'de toplam 13 aşı çalışmasının olduğunu, 3'ünde hayvan çalışmasının bittiğini, preklinik çalışmaların ise devam ettiğini aktardı.

Aşı çalışması yapanlara her türlü kolaylığı gösterdiklerini vurgulayan Koca, dünyada Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere'nin çalışmalarının olduğunu kaydetti.

Rusya aşı grubu ile Türk bilim insanlarının iletişim içinde olduğunu belirten Koca, "Biz, Faz-3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştuk ve iletişim halindeyiz. En son bununla ilgili bir sözleşme taslağı da hazırlandı. Faz-3 çalışmasına geçmeden önce de preklinik çalışmaları görerek başlatmayı uygun görüyoruz." dedi.

Koca, Çin ve Almanya'nın Faz-3 çalışmasını Türkiye'de yapmak için müracaatta bulunduğu aktararak, bununla ilgili de görüşme halinde olduklarını, bu anlamda da kolaylık göstereceklerini söyledi.

(Sürecek)

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Eylül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 22:15

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3) - Son Dakika

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